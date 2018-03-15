11 جريحا من طالبي اللجوء في اشتباكات هي الاخطر في ليبسوس

أثينا في 15 مارس /بنا/ اصيب 11 شخصا على الأقل من طالبي اللجوء في اشتباكات مع الشرطة في مخيم بجزيرة ليسبوس اليونانية.



وقالت منظمة اطباء بلا حدود "عالج فريقنا 11 شخصا بينهم رضع ونساء حوامل بعد اشتباكات بين لاجئين والشرطة اليونانية. تم نقل 200 امرأة وطفل إلى مخزن قريب".

وأكد مسؤول بالشرطة لرويترز أن قوات الأمن اضطرت للتدخل لكنه امتنع عن التعليق على التقارير عن استخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وتتكرر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية لكن اشتباكات الأربعاء، التي قال متحدث باسم الشرطة إنها اندلعت بعد أن أشعلت مجموعة من 50 شخصا النار في صناديق قمامة، بين الأخطر منذ شهور.

ويعيش أكثر من خمسة آلاف من طالبي اللجوء في مخيم موريا للاجئين وهو ما يقرب من مثلي طاقته الاستيعابية الأصلية ، وفي ظروف وصفتها جماعات حقوقية بأنها لا تصلح للبشر.

وكانت ليسبوس البوابة إلى أوروبا في 2015 بالنسبة لنحو مليون لاجئ ومهاجر فر معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان. وفي الشهر الحالي يكون قد مر عامان منذ اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على وقف تدفق اللاجئين.





خ.س



بنا 0652 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/15 - 00 : 10 AM