مدفعية الاحتلال تقصف شرق وشمال القطاع

غزة في 15 مارس / بنا / قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أراض وأهداف شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال القطاع.



وقامت دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي في محيط موقع " ناحل عوز " العسكري شرق المدينة بإطلاق ست قذائف على الأقل وفتح نيران الرشاشات الثقيلة صوب أراضي زراعية وممتلكات الفلسطينيين إضافة الى استهداف موقعين شرق مدينة غزة و بلدة جباليا، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية.



واضافت الوكالة أن دوي انفجار سمع قرب الشريط الحدودي شرق غزة، تلاه إطلاق لقذائف وزخات رصاص من الرشاشات الثقيلة، كما شوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد، وسط تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية.



م.ن





خ.س



بنا 0635 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/15 - 45 : 09 AM