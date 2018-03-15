"الصحة" تبحث مع مستشفى الملك فهد التخصصي التعاون في مجال زراعة الأعضاء المنامة في 15 مارس / بنا / التقت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، رئيس قسم جراحة الاعضاء ورئيس وحدة الكبد والبنكرياس بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور محمد القحطاني بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد بن خليفة المانع والوكيل المساعد للمستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي ورئيس قسم أمراض الكلى الدكتور علي حسن العرادي حيث تمت مناقشة ومتابعة أبرز مستجدات الاتفاقية الموقعة بين مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وتوسيع مجالات التعاون لتوفير الخدمات الطبية والتدريبية في مجال زراعة الأعضاء.

وفي بداية اللقاء، رحبت الصالح بالدكتور محمد القحطاني، وأثنت على الجهود التي تبذل لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، مبديةً استعداد الوزارة بتعزيز التعاون المشترك مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، لافتةً إلى أن الاتفاقية بين الطرفين هي بادرة خير تعكس أوجه التعاون المثمر في القطاع الصحي، وعبّرت عن تمنياتها بتوسيع نطاق هذا التعاون والانتقال من هذه الاتفاقية إلى مجالات تعاون أكبر.



وتقدمت الوزيرة الصالح بجزيل الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على دعمها وعطائها اللامحدود على مختلف الأصعدة لا سيما في الجانب الصحي.



ومن جانبه، أكد رئيس قسم جراحة الأعضاء ورئيس وحدة الكبد والبنكرياس بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور محمد القحطاني أهمية تعزيز مجالات التعاون بين الطرفين لتطوير خدمات علاج المرضى وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات وزيادة قاعدة البيانات والأبحاث، وتقدم بجزيل الشكر وفائق الامتنان لوزيرة الصحة لحسن استقبالها، معبراً عن تمنياته ببذل المزيد من الجهود نحو الاستمرار ببناء وتعزيز وتطوير كافة الخدمات لمرضى زراعة الأعضاء في كلا البلدين الشقيقين لتحقق الأهداف المرجوة على أكمل وجه.



وفي ختام اللقاء، أكدت الصالح على أهمية التعاون بين المراكز والجمعيات والجامعات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية بالمنطقة، وضرورة الاستفادة من خبرات وإمكانات علمية وإكلينيكية كبيرة، مبينة تطلعها لإقامة برنامج شراكة وتعاون بينهما في المجالات الصحية لزراعة الأعضاء.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0629 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/15 - 39 : 09 AM