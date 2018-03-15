استاذ يطلق النار بالخطأ ويصيب تلميذا بجروح لوس انجليس في 15 مارس /بنا/ أعلنت الشرطة الاميركية ان استاذا في إحدى ثانويات ولاية كاليفورنيا اطلق عن طريق الخطأ النار من مسدسه داخل الصف مما ادى الى اصابة تلميذ واحد على الاقل بجروح طفيفة.

واوضح والد التلميذ لقناة "كي اس بي دبليو" التلفزيونية المحلية ان الاستاذ وهو احتياطي في شرطة مدينة مجاورة اراد ان يشرح للتلاميذ الراغبين بالالتحاق بقوى الامن خلال حصة عن "تنفيذ العدالة" كيفية تجريد احدهم من سلاحه فشهر مسدسه وصوّبه الى الاعلى وخلال عملية التحقّق انطلقت رصاصة باتجاه سقف قاعة التدريس واصابت بعض شظاياها رقبة ابنه.



ويرتدي الحادث اهمية كبيرة في الولايات المتحدة كونه يأتي في خضم الجدل الدائر حول اقتراح الرئيس دونالد ترامب تدريب قسم من الاساتذة على استخدام اسلحة نارية وتسليحهم بصورة خفية لكي يتمكنوا من التصدي لأي مسلح قد يهاجم مدارسهم على غرار ما حصل قبل شهر في فلوريدا.



ويعتبر ترامب ان تسليح قسم من المدرسين سيتيح الرد على مطلقي النار في المدارس وسيشكل رادعا لهؤلاء، لكن الفكرة تثير جدلا حادا ويرفضها قسم من السلك التعليمي بشكل قاطع.



وفي منتصف فبراير الماضي قُتل 17 شخصا عندما اطلق شاب يبلغ من العمر 19 عاما النار داخل مدرسته الثانوية السابقة في جنوب شرق فلوريدا، في أحد اسوأ الهجمات المسلحة في المدارس الاميركية منذ ربع قرن.





خ.س



بنا 0604 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/03/15 - 08 : 09 AM