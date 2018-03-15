تقرير للبنك الدولي: تدهور سريع في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة القدس المحتلة في 15 مارس / بنا / كشف تقرير جديد للبنك الدولي إن قطاع غزة يشهد تدهوراً مطرداً في الأوضاع طوال السنوات العشرين الماضية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد والخدمات الاجتماعية الأساسية، كما تشتد الحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية لتخفيف الظروف الحياتية الصعبة، فتحقيق الانتعاش الدائم يستدعي استراتيجية منسقة لتعافي اقتصاد القطاع عن طريق التجارة مع الأسواق الخارجية والتوسع في الأنشطة التجارية.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن التقرير سيرفع إلى لجنة الارتباط الخاصة في 20 مارس الجاري في بروكسل- وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني-، يكشف طبيعة التدهور السريع في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة، محدداً المطلوب عمله لتحقيق النمو المستدام.



كما أشارت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس إن المعونات الإضافية لأزمة توفير الإغاثة الإنسانية على المدى القصير والتحسين من حالة المالية العامة، لا يمكن أن تحل مكان الإجراءات الطويلة الأجل، والالتزامات الجدية من جانب الأطراف كافة مطلوبة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل بتهيئة الظروف الصحيحة من أجل وجود قطاع خاص ديناميكي، و"بدون التصدي للقيود القائمة، ستبقى غزة تعاني من وطأة العبء على سكانها".



وأضافت لمعالجة نقص السيولة، وتحسين الأوضاع الإنسانية الأليمة، لابد من يرسل المانحون معونات عاجلة، مبينة أن بيانات اقتصادية حديثة كشفت عن انخفاض معدل النمو في غزة من 8% عام 2016 إلى 0.5% فقط عام 2017 مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب نصف القوى العاملة.



وأوضح التقرير بأن هذا التراجع سببه انخفاض التدفقات النقدية الواردة مما أضعف نشاط إعادة الإعمار، وأدى إلى هبوط حاد في دخل ربع السكان، وتشهد الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء تدهوراً سريعاً في جودتها، ما يشكل خطراً جسيما على الصحة، لافتاً إلى أن حالة الاضطراب زادت احتمال خفض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعتبر من أهم الأطراف التي توفر فرص العمل والخدمات في القطاع. مما يهدد بفقدان دخل حوالي 18 ألف موظف بالوكالة، بل وأكثر من هذا العدد إذا أضيف إليهم من يعولونهم.



وبين التقرير أن المعونات الإضافية ستحد من تفاقم الأوضاع المالية، ويمكن للمصالحة المحتملة مع غزة، وهو تطور إيجابي لكل الأراضي الفلسطينية، أن تزيد من الفجوة التمويلية المتوقعة لعام 2018 من 440 مليون دولار إلى حوالي مليار دولار.



ورأى أن الإجراءات المقترحة من السلطة الفلسطينية لن تكفي لسد الفجوة، وستلجأ إلى مصادر محلية للتمويل بما في ذلك الاقتراض من البنوك المحلية وتأخير سداد المستحقات للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، وقد يخنق كل هذا اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك من تبعات سلبية على الموردين والبنوك وفي نهاية المطاف على النمو والحصيلة الضريبية.



ولن تتمكن المعونة على المدى الطويل من توفير الحافز للنمو، ووقف تقويض التنمية في غزة، فأسواق القطاع غير قادرة حالياً على توفير فرص العمل ولا الدخل للمواطنين ما يخلق حالة إحباط لدى شريحة ضخمة منهم خاصة الشباب، كما أن صادرات غزة لم تعد تشكل سوى نسبة ضئيلة من مستواها قبل الحصار وقطاع التصنيع انكمش بأكثر من 60% خلال السنوات العشرين الماضية، ولن يتمكن الاقتصاد من الاستمرار بدون الارتباط بالعالم الخارجي.



ودعا التقرير لضرورة تركيز الجهود التنموية على معالجة الإغلاق الحالي، ولن تكفي التعديلات الطفيفة التي يجري تطبيقها حالياً على هذا النظام المقيد، ولزيادة إمدادات الماء والكهرباء تم اقتراح مشروعات تصب لصالح هذا الجانب، ولكن ستبقى استدامة هذه الاستثمارات موضع شك في حال عدم تتوفر الفرص لتعزيز دخل المواطنين عن طريق توسيع التجارة.



ومن الشروط اللازمة لاستدامة الانتعاش الاقتصادي في غزة كما أشار إليها التقرير، وجود قطاع خاص قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وزيادة صادراته السلعية والخدمية، وتخفيف القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتبسيط إجراءات التجارة عند المعبر التجاري لغزة، وإعادة بناء الروابط التجارية مع الضفة الغربية وإسرائيل، كما أن أنظمة الإدارة الفعالة والتدعيم المؤسسي تحت قيادة السلطة الفلسطينية من العوامل الرئيسية أيضا لاستدامة الانتعاش الاقتصادي، ويمكن للمانحين أن يساعدوا في توفير أدوات تمويل مبتكرة للتخفيف من المخاطر التي ستواجه القطاع الخاص عند استثماره في غزة.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0555 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/15 - 01 : 09 AM