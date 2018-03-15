إصابة 15 شخصا من طالبي اللجوء خلال اشتباكات مع الشرطة في مخيم باليونان أثينا في 15 مارس/ بنا / أصيب نحو 15 شخصا من طالبي اللجوء في مواجهات مع رجال الأمن في مخيم بجزيرة ليسبوس اليونانية.

وذكرت الشرطة ان الاحتجاجات اندلعت بعد أن أشعلت مجموعة من 50 شخصا النار في صناديق قمامة، بينما قال موقع اخباري محلي ان الصدامات وقعت عندما حاولت الشرطة منع شخص من الانتحار.

وتواجه اليونان تحديات بسبب ارتفاع عدد اللاجئين حيث يتجاوز عددهم خمسة آلاف من طالبي اللجوء في مخيم موريا للاجئين.









و.ش



بنا 0550 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/15 - 54 : 08 AM