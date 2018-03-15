Thursday   15 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
إصابة 15 شخصا من طالبي اللجوء خلال اشتباكات مع الشرطة في مخيم باليونان
2018/03/15 - 54 : 08 AM
أثينا في 15 مارس/ بنا / أصيب نحو 15 شخصا من طالبي اللجوء في مواجهات مع رجال الأمن في مخيم بجزيرة ليسبوس اليونانية.
وذكرت الشرطة ان الاحتجاجات اندلعت بعد أن أشعلت مجموعة من 50 شخصا النار في صناديق قمامة، بينما قال موقع اخباري محلي ان الصدامات وقعت عندما حاولت الشرطة منع شخص من الانتحار.
وتواجه اليونان تحديات بسبب ارتفاع عدد اللاجئين حيث يتجاوز عددهم خمسة آلاف من طالبي اللجوء في مخيم موريا للاجئين.




و.ش

بنا 0550 جمت 15/03/2018


عدد القراءات : 14         اخر تحديث : 2018/03/15 - 54 : 08 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English