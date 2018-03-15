جامعة الخليج العربي تعلن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا المنامة في 15 مارس / بنا / تعلن جامعة الخليج العربي عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الأكاديمي القادم 2018 ـ 2019 أمام طلبة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلاب من أبناء الدول العربية الأخرى من المقيمين في دول المجلس، شريطة أن يكون المتقدم مرشحاً من قبل وزارات التربية والتعليم أو وزارات التعليم العالي في دول مجلس التعاون.

وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل أن شروط القبول تنص على ألا يقل المعدل العام للطالب في البكالوريوس عن (جيد جداً) في حالة التقدم لبرامج الماجستير أو الدكتوراه، وألا يقل عن (جيد) في حال التقدم لبرامج دبلوم الدراسات العليا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية وأية امتحانات أو متطلبات أكاديمية يحددها البرنامج الأكاديمي وتقرها الجامعة، على أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة الصحية، وأن يكون حاصلاً على المعدل المطلوب من القسم المختص في اختبار IELTS البريطاني، أو ما يعادله في اختبار TOEFL الأمريكي، وأن يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك من الكلية التي تخرج منها، لافتاً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 29 مارس الجاري.



ومن جانبه، أشار رئيس وحدة القبول والتسجيل بالجامعة عبد الحميد مرهون أن قائمة التخصصات المطروحة في درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه تتمثل في الدراسات التقنية والتربوية والطبية، حيث تطرح الدراسات التقنية دكتوراه في إدارة الابتكار ودكتوراه في علوم البيئة والموارد الطبيعية في تخصصات البيئة والموارد الطبيعية، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب دكتوراه العلوم في التقنية الحيوية في تخصصات التقنية الحيوية الصحية والبيئية، ودبلوم وماجستير العلوم في التقنية الحيوية في تخصصات التقنية الحيوية الصحية والزراعية والبيئية.



يضاف إلى ذلك دبلوم وماجستير العلوم في إدارة الابتكار والتقنية في تخصصات الهندسة، ونظم المعلومات، وإدارة الأعمال، ودبلوم وماجستير العلوم في الموارد الطبيعية والبيئة في تخصصات البيئة والموارد الطبيعية، تقنيات الاستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة، إدارة الموارد المائية، الإدارة البيئية، والهيدروجيولوجيا، إضافة إلى دبلوم وماجستير العلوم في الجيومعلوماتية في تخصص نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.



وأما الدراسات التربوية فقد فتح باب القبول في برنامج دكتوراه في تربية الموهوبين ودبلوم وماجستير في تربية الموهوبين، ودبلوم وماجستير في صعوبات التعلم في تخصصات الإعاقات التعليمية، الإعاقات الذهنية والتوحد، إلى جانب دبلوم وماجستير في التعلم عن بعد في تخصص التعليم والتدريب عن بعد، آما في مجال الدراسات الطبية والصحية فباب القبول مفتوح في برنامج دكتوراه في الطب الجزيئي في تخصصات الوراثة الخلوية، الوراثة البيوكيميائية، علم المناعة والوراثة الطبية، إلى جانب برماج دبلوم وماجستير في طب المختبرات في تخصصات علم الأمراض، الأحياء الدقيقة والمناعة، علم أمراض الدم والكيمياء الإكلينيكية ودبلوم وماجستير في الطب الشخصي.



إلى ذلك، فتح المعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعمال باب القبول في ماجستير في إدارة الأعمال "MBA" في تخصصات الشراكة بين القطاع العام والخاص، إدارة المرافق، وإدارة أعمال الطيران.

وستعقد المقابلات الشخصية للطلبة في الجامعة من يوم الأحد الموافق 6 مايو المقبل إلى يوم الخميس 10 مايو المقبل أو في المواعيد التي يعلن عنها للمتقدمين في بعض البرامج، وللحصول على المزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع جامعة الخليج العربي على شبكة الانترنت www.agu.edu.bh







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0523 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/03/15 - 38 : 08 AM