كوريا الجنوبية تعتزم تنفيذ مشروع الطريق السريع مع جارتها الشمالية سيؤول في 15 مارس/ بنا / قالت كوريا الجنوبية انها تعتزم بناء الطريق السريع في الجانب الجنوبي الذي يربط بين مون سان في مدينة باجو الكورية الجنوبية، ومدينة كيسونغ الكورية الشمالية.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الشركة الكورية للطرق السريعة اليوم الخميس إنها تجهز لتشكيل فريق عمل خاص بالمشروع لإنشاء الطريق السريع في المناطق الحدودية بين الكوريتين، ومن المتوقع تشكيله في غضون النصف الأول من العام الجاري.



وكانت وزارة الأراضي والنقل والشركة قد حددتا هذا المشروع لربط الطريق السريع بين الكوريتين كمهمة سياسية رئيسية في عام 2015، غير أن عملية المشروع تم تعليقها في ظل تجمد العلاقات بين الكوريتين بسبب التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية في يناير عام 2016.

وستستكمل شبكة الطرق السريعة بين سيئول وبيونغ يانغ في حال إنشاء الطريق السريع الذي يربط بين مون سان وكيسونغ.



يذكر إن كوريا الشمالية لديها طريق سريع يربط بين كيسونغ وبيونغ يانغ، في حين من المتوقع استكمال الطريق السريع بين سيئول ومون سان بحلول عام 2020.

ويتطلب المشروع بناء الطريق السريع الذي تبلغ مسافته 11.8 كلم من مون سان إلى خط الحدود الجنوبي.



وفقا لنتائج الدراسة بواسطة الوزارة في عام 2015، من المقدر بأن تبلغ تكاليف المشروع 500 مليار وون.



و.ش



بنا 0522 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/03/15 - 57 : 08 AM