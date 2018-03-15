مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 15 مارس/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:

/جلالة الملك يستقبل وزير الدفاع الأمريكي ويؤكد: التنسيق العسكري البحريني الأمريكي يشهد تطورا كبيرا.

/جلالة الملــــك يصــــدر 3 قـــوانيــــن مهمـــــــــة.

/جلالة الملك يصدر مرسوماً بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات.

/سمو رئيس الوزراء لدى استقبال خالد المؤيد وسمير ناس: الغرفة شريك أساسي في تحقيق أهدافنا التنموية.

/سمو ولي العهد: التعاون العسكري بين البحرين وأمريكا امتد إسهامه الفاعل بدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

/لدى افتتاح سموه معرض فن البحرين عبر الحدود في نسخته الثالثة..ولي العهد: الفن لغة انسانية نبيلة استطاع الفنان البحريني أن يضيف.

/سمو الشيخ محمد بن مبارك يرعى منتدى الازدهار الوظيفي لبوليتكنك البحرين.

/لدى اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي القائد العام يشيد بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين.

/القائد العام ينوه بأعمال اللجنة البحرينية البريطانية في المجال العسكري.

/وزير الخارجية السعودي يبحث مع السفير البحريني العلاقات بين البلدين.

/رئيس الأمن العام يستعرض الجهود الأمنية للتصدي للأعمال الإرهابية المدعومة من إيران.

/إشادة واسعة بحصول «الوطنية لحقوق الإنسان» على شهادة الآيزو.

/هيئة البحرين للسياحة والمعارض: عرض «ديزني على الجليد» خلال عيد الفطر.

/المديرة الجديدة للمخابرات الأمريكية.. سيدة «الحفر السوداء».

/السعودية تلجأ إلى الطاقة النووية لوقف ارتهانها الكامل للنفط.

/تركيا تصعّد هجومها على منطقة عفرين.

/لندن تطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتجمد الاتصالات الثنائية مع موسكو.

/طهران ترى في إقالة تيلرسون تصميما أمريكيا على الانسحاب من الاتفاق النووي.

/وفد من الحرس الثوري الإيراني يزور الدوحة.

/احتجاجات ومواجهات في عديد من المدن الإيرانية وإحراق صور خامنئي.

/إجراءات بريطانية عقابية ضد روسيا.. واجتماع دولي طارئ.







و.ش



بنا 0502 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/15 - 07 : 08 AM