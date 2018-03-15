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الطقس في مملكة البحرين اليوم معتدل
2018/03/15 - 34 : 06 AM
المنامة في 15 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل، ولكنه حار نسبيا خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ثم تتحول الى جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة عند المساء.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية .. والصغرى: 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75 % الصغرى 15 %.



م.ح.

بنا 0330 جمت 15/03/2018


عدد القراءات : 63         اخر تحديث : 2018/03/15 - 34 : 06 AM
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