الطقس في مملكة البحرين اليوم معتدل المنامة في 15 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل، ولكنه حار نسبيا خلال النهار.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ثم تتحول الى جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة عند المساء.



ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.



درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية .. والصغرى: 17 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 % الصغرى 15 %.







م.ح.



بنا 0330 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/03/15 - 34 : 06 AM