الطقس في مملكة البحرين اليوم معتدل

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2018/03/15 - 34 : 06 AM
المنامة في 15 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل، ولكنه حار نسبيا خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ثم تتحول الى جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة عند المساء.
ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية .. والصغرى: 17 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 75 % الصغرى 15 %.
م.ح.
بنا 0330 جمت 15/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/15 - 34 : 06 AM