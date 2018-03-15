البيت الأبيض يعلن تأييده قرار بريطانيا طرد دبلوماسيين روس

واشنطن في 15 مارس/ بنا / أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لقرار بريطانيا طرد 23 دبلوماسيا روسيا من أراضيها ردا على اعتداء بحق جاسوس روسي سابق وابنته تتهم لندن موسكو بالوقوف وراءه.



ونقلت اذاعة "سوا" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قولها في بيان بهذا الخصوص أن واشنطن "تشارك المملكة المتحدة تقييمها أن روسيا مسؤولة عن هذا الهجوم باستخدام غاز الأعصاب".



وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها لـبريطانيا مشيرة إلى أنها تعمل مع شركائها على "ضمان عدم حدوث مثل هذه الهجمات".







م.ح.



بنا 0311 جمت 15/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/15 - 19 : 06 AM