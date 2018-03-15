السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: روسيا مسؤولة عن تسميم الجاسوس في بريطانيا

نيويورك في 15 مارس/ بنا / قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في اجتماع لمجلس الأمن الليلة، إن روسيا "مسؤولة عن تسميم الجاسوس في بريطانيا".



ونقلت اذاعة"سوا" عن هايلي قولها أن "هذه ليست حادثة منعزلة"، وأكدت على تضامن بلادها الكامل مع بريطانيا.



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت سلسلة من العقوبات ضد روسيا تشمل طرد 23 دبلوماسيا وتجميد الاتصالات الثنائية معتبرة أن موسكو "مذنبة" بتسميم جاسوس روسي سابق على أراضيها.



من جهته أعرب السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر خلال الاجتماع عن دعم باريس الكامل للندن، من دون اتهام موسكو بشكل مباشر بالمسؤولية عن الهجوم ضد سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) اللذين عثر عليهما فاقدي الوعي في سالزبري جنوب غرب إنجلترا في الرابع من مارس الماضي.







م.ح.



بنا 2331 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/03/15 - 42 : 02 AM