جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث قضية تسميم الجاسوس الروسي على الأراضي البريطانية

نيويورك في 15 مارس/ بنا / عقد مجلس الأمن الدولي الليلة جلسة طارئة لبحث قضية تسميم الجاسوس الروسي على الأراضي البريطانية، والتي نشب بسببها أزمة في العلاقات بين بريطانيا وروسيا.



واكد نائب مندوب بريطانيا في مجلس الأمن الدولي جوناثان ألان خلال الجلسة "ان جريمة تسميم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال ليست عابرة".



وأكد تورط روسيا ومسؤوليتها عن هذا العمل، واتهمها بخرق معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.



وقال "ان هذه الجريمة تعتبر تعديا على القانون الدولي وانتهاكا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تعتبر مرجع القانون الدولي".



من جهته اوضح المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا في كلمته "ان بريطانيا لا تسعى للوصول إلى الحقيقة وتخوض حربا دعائية ضد روسيا وان على بريطانيا التحقق مما يقع على أراضيها قبل اتهام الاخرين".



وشدد نيبينزيا على أن اتهامات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبلاده غير مقبولة لاسيما وانها لم تقدم أي أدلة على هذه المزاعم مطالبا اياها بتقديم أدلة مادية على وجود أثر روسي في تسميم سكريبال.



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت سلسلة عقوبات ضد روسيا شملت طرد 23 دبلوماسيا وتجميد الاتصالات الثنائية معتبرة أن موسكو "مذنبة" بتسميم جاسوس روسي سابق على أراضيها.





م.ح.



بنا 2318 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/03/15 - 23 : 02 AM