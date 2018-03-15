ترامب يعين لاري كودلو رئيسا للمجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض

واشنطن في 15 مارس/ بنا / عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخبير الاقتصادي لاري كودلو رئيسا للمجلس الاقتصادي ومستشارا له للسياسات الاقتصادية.



وبذلك يحل كودلو محل غاري كون الذين استقال من هذا المنصب الأسبوع الماضي عقب قرار ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والالومنيوم.



وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم إن "كودلو قبل تولي منصب مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية ورئيس المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض".







م.ح.



بنا 2236 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/03/15 - 44 : 01 AM