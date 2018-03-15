Thursday   15 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
خبير في الأسلحة الكيميائية يحدد موقع انتاج غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم الجاسوس الروسي
2018/03/15 - 49 : 12 AM
لندن في 15 مارس/ بنا / تمكن خبير في الأسلحة الكيميائية من تحديد موقع انتاج غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا مؤخراً.

ونقلت "بي بي سي" عن الخبير في الأسلحة الكيميائية هاميش دي بريتون غوردون قوله إنه عثر على تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يحدد الموقع الذي أنتج فيه غاز الأعصاب الروسي الذي استخدم في تسميم الجاسوس الروسي وابنته.

وأضاف أن موقع إنتاج غاز الأعصاب (نوفيتشوك) هو في وسط روسيا في منطقة تسمى شيكاني وهو موقع آمن ولم يحدث منه تسرب.

م.ح.

بنا 2132 جمت 14/03/2018


عدد القراءات : 18         اخر تحديث : 2018/03/15 - 49 : 12 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English