خبير في الأسلحة الكيميائية يحدد موقع انتاج غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم الجاسوس الروسي لندن في 15 مارس/ بنا / تمكن خبير في الأسلحة الكيميائية من تحديد موقع انتاج غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا مؤخراً.



ونقلت "بي بي سي" عن الخبير في الأسلحة الكيميائية هاميش دي بريتون غوردون قوله إنه عثر على تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يحدد الموقع الذي أنتج فيه غاز الأعصاب الروسي الذي استخدم في تسميم الجاسوس الروسي وابنته.



وأضاف أن موقع إنتاج غاز الأعصاب (نوفيتشوك) هو في وسط روسيا في منطقة تسمى شيكاني وهو موقع آمن ولم يحدث منه تسرب.



م.ح.



بنا 2132 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/15 - 49 : 12 AM