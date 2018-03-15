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إجلاء سكان مدينة إيطالية بعد العثور على قنبلة تعود الى فترة الحرب العالمية الثانية
2018/03/15 - 28 : 12 AM
روما في 15 مارس/ بنا / أجلت السلطات الإيطالية 23 ألف شخص من مدينة فانو التاريخية على الساحل الأدرياتيكي بعد العثور على قنبلة.

وذكرت "بي بي سي" انه تم العثور على القنبلة، التي صنعت في بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، أثناء أعمال بناء في المدينة.

وأُغلقت المدارس والمستشفيات وأوقفت خدمة القطارات بعد العثور على هذه القنبلة.

ويعمل خبراء من الجيش الإيطالي على إزالة القنبلة التي تزن مئتي كيلو غرام.

وسيرمي الجيش القنبلة في البحر من أجل تفجيرها.



م.ح.

بنا 2119 جمت 14/03/2018


عدد القراءات : 21         اخر تحديث : 2018/03/15 - 28 : 12 AM
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