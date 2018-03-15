وزير الخارجية السعودي يستقبل سفير البحرين في الرياض الرياض في 14 مارس/ بنا /استقبل معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين في الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطور مستمر، إلى جانب التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء، السفير جمال عقيل نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.







ح ب/س.ي



بنا 2016 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/03/14 - 21 : 11 PM