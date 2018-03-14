القائد العام لقوة دفاع البحرين يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي المنامة في 14 مارس/ بنا / أجتمع صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم مع السيد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي بنادي ضباط قوة دفاع البحرين، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن يوسف أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.



وبهذه المناسبة رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له، مشيداً معاليه بعمق العلاقات الوطيدة والتاريخية القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، وفي ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.



هذا وأقام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ، مأدبة غداء على شرف السيد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي بنادي ضباط قوة دفاع البحرين.



حضر الاجتماع اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام ،واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، و اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التميز العسكرية وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



ح ب/م خ



بنا 1913 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/03/14 - 18 : 10 PM