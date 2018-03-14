لدي لقائه وزير الدفاع الأمريكي .. سمو ولي العهد: العلاقات البحرينية الامريكية تواصل تطورها بزخم يتناسب مع عراقتها المنامة في 14 مارس/ بنا / أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه لمسار العلاقات البحرينية الأمريكية في ضوء ما تحظى به من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مما اسهم في مواصلة تطور هذه العلاقات بزخم يتناسب مع عراقتها التاريخية والاستراتيجية .

جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم سعادة السيد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي حيث رحب سموه بزيارة السيد ماتيس . مؤكدا سموه على التعاون المحوري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية مشيرا سموه الى ان التحالف والتعاون العسكري بين البلدين الصديقين قد امتد اثره واسهامه الفاعل على المستوى الاقليمي بدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والتزامهما المشترك نحو التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المحبة للسلام والاستقرار في جهود حفظ الأمن في المنطقة والتصدي لمختلف التحديات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب .



وخلال اللقاء استعرض سموه مع وزير الدفاع الامريكي عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك .



ع إ ح/س.ي



بنا 1910 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/14 - 21 : 10 PM