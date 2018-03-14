الجبير يلتقي مع وزير الخارجية في جمهورية القمر المتحدة الرياض في 14 مارس/ بنا / التقى وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير هنا اليوم، مع وزير الخارجية في جمهورية القمر المتحدة محمد الأمين سيف.

وذكرت وكالة الانباء السعودية انه جرى خلال اللقاء، التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية القمر المتحدة، بما يدعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





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بنا 1829 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/14 - 43 : 09 PM