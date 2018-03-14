غرفة تجارة وصناعة البحرين : السبت ١٧ مارس آخر موعد لاستلام الطعون المنامة في 14 مارس/ بنا / أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنه بشأن تحديد ميعاد التظلم من قرار لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب وذلك استناداً على نص المادة ٢٣ من المرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة 2012 خلال السبعة أيام التالية لإعلان النتيجة، فإن مكاتب الغرفة ستكون مفتوحة يومي الجمعة والسبت في ساعات الدوام الرسمي لاستقبال الطعون، و سيكون يوم السبت الموافق ١٧ مارس ٢٠١٨ آخر موعد لاستلام الطعون.









ح ب/م خ



بنا 1828 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/14 - 43 : 09 PM