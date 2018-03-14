تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة .. البوليتكنك تؤكد أهمية الطفرة الروبوتية على مخرجات التعليم العالي‎ المنامة في 14 مارس/ بنا / تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، افتتح سعادة الشيخ هشام بن عبدالعزيز ال خليفة رئيس مجلس أمناء بوليتكنك صباح اليوم منتدى الازدهار الوظيفي في نسخته السادسة، والذي تنظمه كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بدعم إستراتيجي من (تمكين)، تحت عنوان: "أثر الروبوتات والتكنولوجيا على مستقبل التوظيف"، والذي يستمر حتى يوم غد الخميس في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج.







وبدأ الحفل بكلمة الرئيس التنفيذي للبوليتكنك الدكتور جيف زابودسكي توجه خلالها بجزيل الشكر إلى راعي الحفل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للبوليتكنك، مشيرًا إلى أهمية الموضوع المطروح للنقاش في هذا المنتدى للاطلاع على أفضل الممارسات والفرص الوظيفية في مجال الروبوتات والتكنولوجيا وإمكانية تطويعها بما يتناسب مع المعطيات الحالية لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، من أجل اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز فرص التوظيف للخريجين الجامعيين.







وبدأت فعاليات المنتدى بورقة عمل طرحها السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بعنوان: "توظيف التكنولوجيا في العمل الحكومي بمملكة البحرين"، تلتها ورقة عمل بعنوان: "المعرفة والمهارات التي تقود عالم العمل في عصر التشغيل الآلي والروبوتات" لزوبين جاقبار رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – أمازون ويب.



ثم تفضلت مدير إدارة التطوير الأكاديمي بالبوليتكنك السيدة إيما جناحي بإلقاء كلمتها مرحبةً خلالها بالمتحدثين والضيوف الكرام، معلنةً انطلاق فعاليات المنتدى والمعرض المصاحب له.



بعد ذلك عقدت عدة ورش عمل تحت عناوين مختلفة، من بينها: "الحوسبة السحابية: إنشاء الروبوتات البرمجيات الشخصية" لرغدة زهران مدير برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببوليتكنك البحرين، و"نمو المشاريع التكنولوجية في سوق العمل" لأمل سند استشارية العلاقات العامة والمؤسسات – تمكين، و"الفرص الوظيفية في مجال الذكاء الاصطناعي" لفديم بولوتنوف المستشار بشبكة NGN الدولية - البحرين، و"توظيف التكنولوجيا والروبوتات في مشاريع ناجحة" لعبدالله الوطيان مدير التسويق والنقل – الكويت، ثم ورشة عمل "الممارسات التكنولوجية والروبوتات في الإمارات العربية المتحدة" للدكتورة نجلاء النقبي، مدير الابتكار والتعلم الإلكتروني بدائرة التعليم والمعرفة - الإمارات العربية المتحدة، و"هيكل المهارات الوظيفية وارتباطها بالمهارات المطلوبة في سوق العمل" لروبين بيلي أخصائي التطوير الوظيفي – نيوزيلندا.





كما سيتم في اليوم الثاني من المنتدى تقديم ورقة عمل سايمون غالبين المدير العام بمجلس التنمية الاقتصادية بعنوان: " استثمار دول الخليج في الروبوتات والتكنولوجيا" و ستعقد ورش عمل بعناوين مختلفة منها: "توظيف التشغيل الآلي والروبوتات في كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" لجيمس إيغان مدير برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببوليتكنك البحرين، و"توظيف التكنولوجيا والروبوتات في مشاريع ناجحة" لديفيد يوسف العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، إيجيروبو – مصر، و"أهمية الذكاء الاصطناعي، الروبوتات والتكنولوجيا وآثرها على القوى العاملة للأجيال الجديدة" لياسين أبودود الرئيس التنفيذي للتنمية وجنرال موتورز - مجموعة برينك، ثم ورشة عمل "الواقع الافتراضي وتأثيره على مستقبل المهارات والتوظيف" لسناء فريد المؤسس المشارك / الرئيس التنفيذي Munfarid ، و"القدرة والتوجهات والفرص الوظيفية في سوق العمل" لروبين بيلي أخصائي التطوير الوظيفي – نيوزيلندا، و"الروبوتات، والتعلم الرقمي، والتشغيل الآلي وتأثيره على مستقبل المهارات" للدكتورة نجلاء النقبي، مدير الابتكار والتعلم الإلكتروني بإدارة التعليم والمعرفة التابعة لوزارة التربية والتعليم - الإمارات العربية المتحدة.





وسيتيح المنتدى كذلك فرصة للحضور للاطلاع على أفضل الممارسات والفرص الوظيفية في مجال الروبوتات والتكنولوجيا، وإمكانية تطويعها بما يتناسب مع المعطيات الحالية لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، من أجل اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز فرص التوظيف للخريجين الجامعيين. بالإضافة إلى أهمية رفع مستوى الوعي بأثر الطفرة الروبوتية على مخرجات التعليم العالي، والاطلاع على أفضل الممارسات لتوظيف الخريجين في مجال التكنولوجيا، وإبراز أفضل المشاريع الطلابية في مجال الروبوتات والتكنولوجيا لتسويقها للمؤسسات المحلية وغير المحلية.







الجدير بالذكر ، أن منتدى الازدهار الوظيفي السنوي يأتي من بين سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تعقدها بوليتكنك البحرين في سبيل توفير أفضل الفرص الوظيفية لخريجيها، عن طريق مراقبة المتغيرات من حولنا، من أجل اتخاذ الإجراءات المسبقة لضمان انخراط الخريجين في سوق العمل بسلاسة.





ع إ ح/م خ



بنا 1820 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/03/14 - 41 : 10 PM