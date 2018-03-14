مركز معلومات المرأة والطفل يطلق جائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة العلمية ال 11 المنامة في 14 مارس / بنا / اعلن مركز معلومات المرأة والطفل عن جائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة العلمية الحادية عشر في موضوع "إشكالية الأطفال مجهولي الوالدين في الوطن العربي"، ادراكاً منه بأهمية تشجيع ودعم البحث العلمي لحل مشكلات المجتمع العربي.



وتهدف المسابقة الى تشجيع الباحثين العرب بالبحث ومعالجة هذه الإشكاليات من مقاربات علمية أو قانونية أو نفسية أو اجتماعية.



ودعا المركز الباحثين الراغبين بالمشاركة في المسابقة الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروط الجائزة والحصول على استمارة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني www.infocent.com.bh









ع إ ح/س.ي



بنا 1801 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/03/14 - 06 : 09 PM