نادي دبي للصحافة يعلن عن 41 مرشحا لنيل جائزة الصحافة العربية من بينهم صحافي بحريني دبي في 14 مارس /بنا/ اعلن " نادي دبي للصحافة " ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية عن أسماء 41 مرشحا لنيل الجائزة بدورتها السابعة عشرة من مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه من بينهم صحفي بحريني إلى جانب مؤسسات صحفية مرشحة للفوز ضمن فئة الصحافة الذكية .



وسيتم تكريم الفائزين يوم 4 أبريل المقبل، ضمن الحفل السنوي الكبير الذي يقام ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي بحضور قيادات العمل الإعلامي في المنطقة بما في ذلك المؤسسات الصحفية العربية والعالمية والإعلاميون العرب العاملون في مناطق مختلفة من العالم ضمن أكبر تجمع سنوي للصحافة والإعلام العربي.



وهنأ جاسم الشمسي، نائب مدير جائزة الصحافة العربية جميع المرشحين لبلوغ مراحل متقدمة من الفوز في أهم جائزة في هذا المجال على مستوى العالم، معربا عن شكره لجميع المؤسسات الصحفية لدعمها المستمر وتعاونها المثمر مع نادي دبي للصحافة عبر تشجيعها وحثها على خوض المنافسة التي تسهم في رفع مستوى الجودة على امتداد المشهد الصحفي في العالم العربي.



وأضاف نائب مدير الجائزة إن الأعمال العربية المتميزة التي تسابقت للترشح للجائزة في دورتها السابعة عشرة أكدت أن لدينا في العالم العربي أقلاما صحفية تستحق عن جدارة الوصول إلى منصة التكريم سواء كانوا من أصحاب الفكر المتميز والإنتاج الصحافي رفيع المستوى، أو من أصحاب البصمات الواضحة في احداث الفارق داخل المشهد الإعلام والصحافي العربي.



وتضم القائمة التي أعلنت عنها الأمانة العامة للجائزة، المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة من بينهم ترشيح التحقيق الصحفي بعنوان "التوحش العمراني يضع البحرين على أعتاب كارثة بيئية " للصحفي سيد علي محافظة من صحيفة البلاد البحرينية في فئة الصحافة الاستقصائية .











س.ي



بنا 1759 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/03/14 - 04 : 09 PM