سوق المزارعين يعلن عن تنظيم مهرجان لثمار الطماطم المنامة في 14 مارس/ بنا / تنظم وكالة الزراعة والثروة البحرية يوم السبت المقبل "مهرجان الطماطم " المصاحب لفعاليات سوق المزارعين البحرينيين في اسبوعه السادس عشر بنسخته السادسة وذلك بمشاركة 20 مزارع بحريني لعرض 8 أصناف بخمسة ألوان مختلفة من ثمار الطماطم، بهدف التعرف على أفضل ما يتم انتاجه من اصناف الطماطم المحلية المختلفة والطرق التي يتم تصنيعها بها والمنتجات التي تستخدم فيها الطماطم بصفة أساسية.



تتضمن فاعليات المهرجان عرض معلومات وافية من قبل إدارة الثروة النباتية عن الطماطم وزراعتها والطرق المثالية لإنتاجها وفوائدها الصحية وأهم المنتجات التي تستخدم فيها الطماطم وطرق تجهيز الصلصات والسلطات وكذلك عروضا للمنتجات المحلية من ثمار الطماطم ذات الجودة العالية فضلا عن استعراض فن النحت على الطماطم وتحويلها الي أشكال جميلة تستطيع مخاطبة عين المستهلك، ومن المقرران يشارك عدد من طهاه فندق الرتز كارلتون والاسر المنتجة الي جانب المزارعين في فعالية مهرجان الطماطم لجذب المستهلكين والترويج للسياحة الزراعية والمنتج الزراعي المحلي الذي يعد الأفضل للطهي من نظيره المستورد نظرا لجودته وحداثته.



فيما أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية أن ثمار الطماطم حقق نجاحا كبيرا في نسبة الانتاجية لدى المزارعين البحرينيين لهذا العام في خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الإنتاجي من الخضروات ومنافسة المنتجات الواردة من الخارج وفقا للاستراتيجية الزراعية، لافتة الى ان هناك العديد من الاهداف تسعى الوكالة لتحقيقها لصالح المزارع البحريني في القريب العاجل والتي من المؤمل ان تسهم في رفع الانتاجية الزراعية في المملكة فضلا عن استهداف زيادة عدد المزارعين من خلال تشجيع الشباب الى الاندماج في سوق العمل الزراعي للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي للبلاد.



الجدير بالذكر أن فعاليات سوق المزارعين ستستمر كل يوم سبت من كل أسبوع، حتى أبريل المقبل (2018) حيث يفتح أبوابه أمام زواره بدءاً من (8:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً) بمشاركة 39 مزارعاً بحرينياً ،و 5 شركات زراعية يقومون بعرض منتجاتهم الزراعية وذلك في اطار الاحتفالات التسويقية الوطنية التي تنظمها وكالة الزراعة والثروة البحرية بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ،رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وتستمر لتحقيق رواج للمنتج الزراعي البحريني بجودته العالية، وزيادة دخل المزارعين البحرينيين بمنظومة تسويقية متكاملة.







ح ب/م خ



بنا 1711 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/14 - 43 : 08 PM