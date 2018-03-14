اطلاق خطة الاستجابة الانسانية للأراضي الفلسطينية غزة في 14 مارس /بنا/ أطلق وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني الدكتور ابراهيم الشاعر ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) جيمي ماكغولدريك من غزة اليوم خطة "الاستجابة الإنسانية" للعام 2018 والتي تتضمن مناشدة العالم لتقديم 7ر539 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.



وقال "ماكغولدريك" في مؤتمر عقده شمالي قطاع غزة ان الخطة تهدف إلى دعم الاحتياجات الإنسانية لدى 9ر1 مليون فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مجالات الحماية والأمن الغذائي، والصحة، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى، والتعليم.



وذكر أن الخطة الإنسانية لهذا العام تشكّل جزءاً من استراتيجية تغطّي 3 أعوام كما تتألف الخطة لعذا العام من 240 مشروعا من المقرر أن تنفذها 99 منظمة منها 51 منظمة غير حكومية محلية، و35 منظمة غير حكومية دولية، و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة.



س.ي



بنا 1700 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/14 - 02 : 08 PM