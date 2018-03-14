بغية الوصول لخطاب حكومي موحد.. الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني: توحيد الأدوات بالشراكة مع الجهات الحكومية بما يعزز تناغم الخطاب الحكومي المنامة في 14 مارس / بنا / أكّد سعادة الدكتور محمد علي بهزاد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أهمية توحيد مضمون الخطاب الحكومي عبر منظومة اتصال فاعلة وبنّاءة ومستدامة بما يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، وذلك بالتعاون وتفعيل الشراكة بين المركز ومختلف الجهات الحكومية.



وأشار خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته شبكة الاتصال الحكومي بحضور مدراء ومسؤولي إدارات الاتصال في الوزارات والهيئات الحكومية "هناك مسئولية هامة ملقاة على عاتق شبكة الاتصال الحكومي بصفتها الجهة التي تتولى مهمة التواصل البنّاء مع وسائل الإعلام، ونجاح عملها منوط بالعمل المؤسسي المشترك الذي يحقق الانجاز كفريق واحد، وبضرورة تبادل الرؤى والافكار في توحيد الخطاب الحكومي".



وكشف سعادة الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني عن البدء بتنفيذ عدد من المبادرات من اجل توحيد الخطاب الحكومي حيث من المقرر ان يعقد المركز سلسلة من ورش العمل يقدّمها خبراء دوليون ومدربون مختصون لفريق شبكة الاتصال الحكومي، من ضمنها ورش مختصة بمهارات صياغة الرسائل الإعلامية، وتجهيز الخطط الإعلامية التقليدية و الرقمية، من خلال أدوات محددة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، وصولاً إلى دليل إرشادي يكون مرجعاً ينظّم عمل شبكة الاتصال الحكومي، مؤكداً ان هذه البادرة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي بدأها المركز في اطار الاستراتيجية التي يعمل على تنفيذها.



وأضاف الدكتور بهزاد "أنّ مركز الاتصال الوطني يحرص دائماً على دعم جهود الشبكة بما يُحقق أهدافها الرامية إلى تنسيق الجهود المشتركة بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية، والعمل معاً من أجل الغايات الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة اتصال حكومية فاعلة وبنّاءة ومستدامة، فالتنسيق بين الجهات الحكومية قبل وخلال وبعد انعقاد الفعاليات والأنشطة الهامة، يضمن إبراز دورها وتأثيرها، الأمر الذي من شانه إظهار المبادرات الحكومية ومشاريعها التنموية بأسلوب استراتيجي".



ونوه الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني بدور أعضاء الشبكة المحوري والذي يضمّ في عضويته ممثلين من مختلف الوزرات والجهات الحكومية، مشدداً على أهمية استثمار ذلك لتعزيز التعاون وتوثيق الشراكة الاستراتيجية مع كافة الجهات المعنية، في سبيل رفعة اسم المملكة في شتى المجالات والقطاعات محلياً وإقليمياً ودولياً".



وجرى خلال الاجتماع استعراض مخطط الاتصال الحكومي الشهري متضمنا أبرز الأحداث والمشاريع التي تنظّمها الوزارات والهيئات الحكومية، والتي ترتكز على أهداف استراتيجية متكاملة تحقّق التنمية المستدامة لمملكة البحرين في شتى الأصعدة.



ع ع



بنا 1654 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/14 - 58 : 07 PM