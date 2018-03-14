وزير الأشغال في افتتاح معرض الوساطة العقارية: قرار تحصيل كلفة إنشاء تطوير البنية التحتية لا يمس المواطنين المنامة في 14 مارس / بنا / جدد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف التأكيد على أن قرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير لا يمس المواطنين في مساكنهم ولا حتى أقربائهم من الدرجة الأولى.



وأضح وزير الاشغال في تصريحات صحافية على هامش رعايته افتتاح معرض البحرين للوساطة العقارية بنسخته الأولى، ان القرار تضمن استثناء المواطن بمنزله الاول من دفع كلفة البنى التحتية والمقدرة بـ 12 دينار للمتر المربع لتشمل المواطن واقاربه من الدرجة الاولى.



وبين وزير الاشغال أن هذا القانون صدر بمرسوم رقم (25) لسنة 2015 وقد تمت دراسته دراسة مستفيضة وتم التشاور مع الجهات ذات العلاقة بشأنه قبل إقراره.



وأضاف وزير الاشغال: "بتوجيه من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، صدرت المذكرة التفصيلية التي حددت كل مواطن معفٍ في منزله الاول من بعد صدور القرار، والامور متحققة اليوم على الأرض".



كما أكد وزير الاشغال ان احصائيات عامي 2016 و2017 بينت ان المشاريع الاستثمارية ومساحات العقار لم تتأثر بقرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، مشيرا الى ان اقامة معرض الوساطة العقارية اليوم يعتبر خير مثال على انتعاش القطاع العقاري وتزايد الاستثمارات العقارية بصورة مضطردة.



إلى ذلك، أكد وزير الاشغال ان مشاريع البنية التحتية قائمة في مختلف المجالات، لافتا الى ان وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفذ عددا كبيرا من المشاريع بناء على برنامج عمل الحكومة وضمن برنامج الدعم الخليجي، خاصة وان هناك مشاريع كبيرة قيد التنفيذ، بعضها في مراحل المناقصات، وبعضها في مراحل الترسية.



وحول مشروع اقامة مختبر لإنتاج أنسجة النخيل، اكد وزير الاشغال ان المشروع يهدف الى إكثار النخيل في المملكة من خلال الأنسجة، والتي تعتبر من المبادرات الرائدة التي تقوم بها ادارة شؤون الزراعة في الوزارة، لافتا الى ان المشروع يمضي حسب الخطة الموضوعة.



وأعرب وزير الاشغال عن أمله في أن يساهم المشروع في مضاعفة النخيل عبر انتاج الانسجة من 1500 نخلة سنويا الى 10 آلاف نخلة سنويا في المستقبل المنظور.



وعن تقييمه لمعرض الوساطة العقارية الأول من نوعه، قال وزير الاشغال ان المعرض يساهم في تطوير القطاع العقاري من خلال تسليط الضوء على ابرز المشاريع العقارية القائمة او قيد التنفيذ في مختلف محافظات المملكة.



ولفت وزير الاشغال الى ان المعرض يتزامن مع بدء عمل مؤسسة التنظيم العقاري التي رأت النور في 1 مارس الجاري بهدف تطوير القطاع العقاري وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، الى جانب التركيز على المملكة كموقع مالي استراتيجي في المنطقة.



ع ع



بنا 1635 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/14 - 39 : 07 PM