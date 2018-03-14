القوات الباكستانية تقضي على 5 إرهابيين في مدينة كراتشي اسلام اباد في 14 مارس/ بنا / قضت قوات الأمن الباكستانية على خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها اليوم في مدينة كراتشي جنوب باكستان.



وذكر مسؤول أمني باكستاني أن العملية نفذتها فرقة من القوات شبه العسكرية بالتعاون مع قوات الشرطة في حي "لياري" بكراتشي، وذلك بعد ساعات من الهجوم الذي تعرضت له دورية للقوات شبه العسكرية في هذا الحي بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف أن قوات الأمن نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية، وتمكنت من الوصول إلى المسلحين الذين نفذوا الهجوم على دورية القوات شبه العسكرية، ونجحت في القضاء عليهم بعد أن رفضوا الاستسلام وقاموا بإطلاق النار، مشيراً إلى أن قوات الأمن صادرت من حوزة القتلى الخمسة بنادق رشاشة وقنابل يدوية.



م خ



بنا 1630 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/03/14 - 37 : 07 PM