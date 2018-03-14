وزير المواصلات : الامتحاناتُ الوطنيةُ أداة لتقييم مستوى التحصيل العلمي في البحرين المنامة في 14 مارس/ بنا / قال سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب إن الامتحانات الوطنية هي إحدى الأدوات التي تقيس مستوى الأداء لنظام التعليم في مملكة البحرين، كما أن أثرها الإيجابي يتمثل في تحقيق أهداف تحسين العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم، ومخرجاته، وذلك من خلال نتائج هذه الامتحانات التي تعطي تقييما واضحا ودقيقا وشفافا حول مستوى الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة وفق معدلات المتوسط الوطني للأداء.





جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية إلى مركز تصحيح أوراق الامتحانات الوطنية التي قام بها الوزير برفقة الرئيس التنفيذي للهيئة وأعضاء الإدارة التنفيذية وإدارة الامتحانات الوطنية وذلك للاطلاع على عملية تصحيح أوراق الامتحانات الوطنية التي أجرتها الهيئة مؤخرا لطلبة الصف الثاني عشر بمشاركة ما يقارب الـ 10 آلاف طالب وطالبة من المدارس الحكومية، وبعض المدارس الخاصة التي أبدت رغبة المشاركة في هذه الامتحانات.



وشدد الوزير خلال حديثه على أن الجهود الوطنية المبذولة لتطوير التعليم والتدريب في المملكة وبإشراف مباشر من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تسعى إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي ترتكز على تحسين وتعزيز جوانب كثيرة في المملكة، ومن بينها قطاع التعليم والتدريب كونه أهم مرتكزات الرؤية التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه.



وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي إن الهيئة تعمل يدا بيد مع الشركاء الإستراتيجيين المحليين والدوليين وبالأخص وزارة التربية والتعليم لتتبوأ البحرين مكانة مرموقة في التعليم بتفعيل كافة جهودها؛ كونها إحدى مبادرات تطوير التعليم والتدريب من خلال المهام الموكلة إليها، والتي من بينها تنفيذ الامتحانات الوطنية التي تعد مؤشرا لقياس أداء النظام التعليمي؛ تسهم في رفع كفاءته وتحسين أدائه من خلال التقارير الصادرة عن نتائج هذه الامتحانات.



وبينت الرئيس التنفيذي أن الامتحانات الوطنية تصمم وفق معايير وممارسات دولية من حيث البناء، والتنفيذ، والتصحيح؛ إذ تحرص الهيئة على مراجعة الأسئلة من قبل جهات خارجية متخصصة؛ للتأكد من قياسها المخرجات المطلوبة لخريجي المرحلة الثانوية، من منطلق الموضوعية والشفافية، كما أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات تخضع للتصحيح من قبل فريق من المصححين المؤهلين؛ تم اختيارهم بحسب تخصص المواد المشمولة في الامتحانات الوطنية، ووفق معايير محددة تم وضعها من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب.



وبدأت الهيئة عملية تصحيح أوراق إجابات الطلبة فور الانتهاء من تأديتهم الامتحانات في اللغتين العربية والإنجليزية، وحل المشكلات، وذلك بمشاركة 259 مصححا واختصاصيا، منهم 94 مصححا لامتحان اللغة العربية، و107 مصححا لامتحان اللغة الإنجليزية، و58 مصححا لامتحان حل المشكلات، على أن تنشر الهيئة نتائج الامتحانات الوطنية بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، واعتمادها من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.





ح ب/س.ي



بنا 1526 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/14 - 33 : 06 PM