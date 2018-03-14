جامعة الدول العربية تدعو الى تضافر الجهود لاحلال السلام وايجاد حلول جذرية للأزمات المتفاقمة القاهرة في 14 مارس/بنا/دعت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء الى تضافر الجهود على المستويين الاقليمي والدولي لاحلال السلام وايجاد حلول جذرية ومستدامة للأزمات المتفاقمة.



واكدت في بيان أصدرته بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الانسان" الذي يوافق 16 مارس من كل عام ضرورة تبني خطط تنموية واستراتيجية فعالة تكفل حماية حقوق الشعوب في التمتع ببيئة سليمة ومستوى معيشي ملائم مع ايلاء الاهتمام اللازم بتطوير منظومة التعليم ومعالجة أسباب التطرف وتعزيز ثقافة الحوار.



وشددت على أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الارهاب والتطرف يمثل مدعاة للقلق وعائقا أمام دوران عجلة التنمية ومساسا بالحق في الحياة والأمن مشيرة الى المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في سعيه الى تأمين حقوقه الأساسية المشروعة والتي يتم انتهاكها بشكل متواصل من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية .



واوضحت أن المرضى والمعاقين ليسوا في مأمن من بطش سلطات الاحتلال بالاضافة الى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على بناء جدار الفصل العنصري والاستمرار في سياسة التوسع في انشاء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة.



وأكدت الجامعة العربية في بيانها أن تنفيذ مقاصد حقوق الانسان في اطار اعمال أهداف التنمية المستدامة يشكل غايات نبيلة ولابد من العمل الجماعي الجاد وتوفير الأطر القانونية اللازمة وتعزيز بناء القدرات لمواجهة التحديات وتجاوز العقبات في هذا الاطار" مشددة على أنه " لا تنمية بلا حقوق انسان أو سلام ولاحق انسان أو سلام بدون تنمية".



وأشارت الى أن الترابط المباشر بين تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان يبرز من خلال الدور التكاملي للآليات العربية المعنية بحقوق الانسان.



وأكدت أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني بتفعيل مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان في آليات العمل العربي المشترك وأن تعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ما هو الا تعزيز بالوعي لثقافة حقوق الانسان في أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالكل يعمل من أجل تحقيق هدف اسمى وهو تمتع الجميع وبشكل كامل بحقوق الانسان وبمقاصد أهداف التنمية المستدامة.



ولفتت الجامعة العربية الى أنها تسعى في سبيل ذلك الى تعزيز عقد الشراكات لاسيما مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع ايلاء عناية

خاصة بدور المرأة والشباب في العملية التنموية وبمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة للجميع وبالاستثمار في البحث عن طاقات بديلة متجددة صديقة للبيئة.





س.ي



بنا 1443 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/14 - 46 : 05 PM