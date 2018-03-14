سفارة مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية تشارك في معرض على هامش الاسبوع الثقافي العربي موسكو في 14 مارس/ بنا / شاركت سفارة مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية في المعرض المصاحب على هامش الأسبوع الثقافي العربي الذي تنظمه جامعة روسيا للصداقة بين الشعوب، وقد شمل جناح السفارة عرضًا لعدد من الكتب تستعرض مسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والانجازات التي تحققت في عهد جلالته الزاهر، كما احتوى الجناح على عدد من الكتب الثقافية التي تبرز النشاط الثقافي والفكري لأدباء مملكة البحرين، بالإضافة الى عرض عدد من الاعمال اليدوية والحرفية والمناظر الطبيعية لمملكة البحرين.

وقد قامت كل من الطالبة بيان الشرقي والطالبة فاطمة الصفار من جامعة الطب الأولى بموسكو بتقديم الشرح الوافي للزائرين عن حضارة ونهضة مملكة البحرين كما قامتا بتقديم الحلويات البحرينية المشهورة للزائرين، حيث لاقى مشاركة البحرين في المعرض استحسان وقبول جميع الزوار لما تتمتع به مملكة البحرين من حضارة وثقافة عالية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



ع إ ح/م خ



بنا 1435 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/14 - 42 : 05 PM