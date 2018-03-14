البحرين تستضيف في ابريل الملتقى الخليجي الحادي عشر لممارسي العلاقات العامة المنامة في 14 مارس / بنا / تحت رعاية سعادة المستشار نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة البحرينية، تستضيف مملكة البحرين في الفترة من 4 وإلى 5 من شهر أبريل القادم، أعمال الملتقى الخليجي الحادي عشر لممارسي العلاقات العامة والذي تنظمه جمعية العلاقات العامة البحرينية بالتعاون مع (أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة) بفندق ذا غروف للمؤتمرات بجزر أمواج.



وقال رئيس الجمعية وأمين عام الملتقى الدكتور فهد إبراهيم الشهابي بأن ملتقى هذا العام يأتي بحلة جديدة وسيشهد إعلان نتيجة الشخصية الفائزة بجائزة الإنجاز المتميز في مجال العلاقات العامة للعام 2018، وهي الجائزة التي حرصت الجمعية طيلة الأعوام الماضية على منحها للشخصيات التي ساهمت في تطوير مهنة العلاقات العامة، أو التي قدمت خدمات جليلة للوطن مستخدمة العلاقات العامة.



وأضاف الدكتور الشهابي بأن ملتقى هذا العام سيشهد كذلك تدشين الجائزة الذهبية للعلاقات العامة الخليجية للعام 2018م، وهي الجائزة التي ستمنحها الجمعية للمؤسسات التي استطاعت أن تتميز في ممارساتها للعلاقات العامة، وذلك طبعا بعد ترشح تلك الجهات لنيل الجائزة، وتقديمهم للأوراق المطلوبة للمشاركة، وتقييمهم من قبل لجنة خبراء مستقلة. كما وبين بأن الفرصة مازالت مفتوحة للمشاركة في هذه الجائزة المهمة، والتي ستكون علامة فارقة في مسيرة أي جهة تفوز بها.



وأكد أن ملتقى هذا العام سيتناول محورا مهما، ألا وهو (مستقبل مهنة العلاقات العامة)، حيث سيناقش المشاركون ثلاثة محاور فرعية، أولها (واقع صناعة العلاقات العامة)، وسيكون المحور الثاني (التحديات التي تواجهها مهنة العلاقات العامة)، بينما سيكون المحور الثالث (الفرص المتاحة لممارسي العلاقات العامة). مشددا على أن الملتقى سيستضيف نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال. كما وأنه من المتوقع مشاركة حوالي 200 ممارس للعلاقات العامة من كافة دول المنطقة.



ودعا أمين عام الملتقى المهتمين للتسجيل بالملتقى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة المنظمة www.actsmartpr.com أومن خلال رقم الهاتف 97317123500+ ومتابعة آخر أخبار الملتقى على الوسع #GPRF11.











ع إ ح/س.ي



بنا 1350 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/14 - 01 : 05 PM