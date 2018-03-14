ملك الاردن يستقبل رئيس البرلمان اليوناني عمان في 14 مارس /بنا/ استقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، رئيس البرلمان اليوناني نيكوس فوتسيس تم خلاله تناول العلاقات الأردنية اليونانية وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أعلى والتأكيد على ضرورة توسيع التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات التشريعية والاقتصادية.



وجرى استعراض الميزات الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الأردني وفرص الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع العديد من الدول.



وأكد العاهل الاردني أهمية البناء على مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة القبرصية نيقوسيا مطلع العام الحالي، وضمت كلا من الأردن وقبرص واليونان، وبما يسهم في تمتين علاقات الشراكة والتعاون بينها، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وتناول اللقاء التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وتطرق أيضا إلى التحديات التي تواجه الكنائس في مدينة القدس المحتلة والدور الذي يقوم به الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.



كما جرى استعراض الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.



س.ي



بنا 1345 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/14 - 50 : 04 PM