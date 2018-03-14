وزير الداخلية السعودي يبحث مع وزراء الداخلية والخارجية والدفاع الماليزيين مستجدات الأحداث على الساحة الدولية كوالالمبور في 14 مارس / بنا / عقد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، جلسة مباحثات في العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي.



وبحث الجانبان، حسب وكالة الانباء السعودية "واس"، سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا آخر تطورات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية.



كما التقى وزير الداخلية السعودي، مع وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان، وبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث على الساحة الدولية.



والتقى الوزير السعودي كذلك مع وزير الدفاع وزير المهام الخاصة الماليزي هشام الدين تون حسين، وبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



ع ع



بنا 1329 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/03/14 - 53 : 04 PM