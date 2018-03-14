بريطانيا تعلن طرد 23 دبلوماسيا روسيا ردا على تسميم العميل الروسي السابق لندن في 14 مارس / بنا / أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طرد 23 دبلوماسيا روسيا ردا على تسميم عميل روسي سابق.



وبحسب البي بي سي فقد دعت لندن مجلس الأمن الدولي لاجتماع عاجل لاطلاع أعضائه على مسار التحقيق بخصوص الهجوم الذي تعرض له العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.



كما يُنتظر أن تُطلع وزارة الخارجية البريطانية مجلس حلف شمال الأطلسي (ناتو) على تطورات القضية، وبالموازاة مع ذلك، تترأس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الأمن القومي وقبل أن تحسم في مسألة فرض عقوبات على روسيا ثم تلقي بيانا أمام البرلمان.



وكانت بريطانيا قد حددت مهلة لموسكو لكي توضح كيفية استخدام غاز أعصاب "روسي الصنع" في تسميم سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في مدينة سالزبري في جنوب شرق إنكلترا. الا ان المهلة قد انقضت دون ان يصدر اي توضيح من موسكو.



من جانبه، انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الطريقة التي تتعامل بها بريطانيا في القضية، وقال لصحفيين إن لندن تتعامل "بتعجرف واضح في كل الخطوات التي اتخذتها تقريبا".



وأضاف أن ممثل المملكة المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رأى أنه لا حاجة لأن تشارك المنظمة في القضية.



لكن السفير الروسي في لندن الكسندر ياكوفنكو صرح بعد ظهر الثلاثاء أن "روسيا لن ترد على الإنذار" قبل أن "تتسلم عينات من المادة الكيميائية" التي استخدمت.



وبعدما أكد "براءة" روسيا، قال إنه اقترح على الحكومة البريطانية فتح "تحقيق مشترك"، وحذر من أن موسكو سترد إذا اتخذت إجراءات ضدها.



وقالت الهيئة المنظمة لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة البريطانية إنها ستنتظر نتائج اجتماع الأربعاء قبل النظر في الترخيص الممنوح لشبكة "روسيا اليوم"، معتبرة أنها أداة دعاية موالية للكرملين.



وحذرت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء من أنه لن يُسمح لأي وسيلة إعلام بريطانية من العمل في روسيا إذا أغلقت محطة "روسيا اليوم" في بريطانيا.







ع ذ



بنا 1321 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/14 - 38 : 04 PM