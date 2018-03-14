القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل وزير الإسكان‎ المنامة في 14 مارس/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الأربعاء، سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.



وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسعادة وزير الإسكان، حيث استعرض معه التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الإسكان.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1313 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/03/14 - 18 : 04 PM