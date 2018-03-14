مدير عام المرور يكرم الموظفين المتميزين ويؤكد على رفع مستوى الأداء والتنافسية المنامة في 14 مارس/ بنا / كرم العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، عدداً من الموظفين المتميزين بالإدارة، تقديرا لجهودهم المتميزة خلال عملهم بالإدارة ونشاطهم ضمن فعاليات أسبوع المرور 2018.



وأشاد مدير عام الإدارة العامة للمرور، في كلمة وجهها للمكرمين بالجهود المتميزة التي يبذلها منتسبو الإدارة في مجال عملهم، معتبرا أنه لولا تضافر تلك الجهود، لم يكن لتنال الإدارة العامة للمرور جائزة أفضل الممارسات الحكومية في الملتقى الحكومي 2017.



وأكد أن الاحتفاء بالموظفين المتميزين، بمثابة رابط وثيق بين الإدارة والموظفين يسهم في رفع مستوى الأداء والتنافسية مما ينعكس على أداء الإدارة العامة للمرور.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1312 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/03/14 - 17 : 04 PM