معالي القائد العام يستقبل وفدا عسكريا بريطانيا المنامة في 14 مارس / بنا / إستقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم الأربعاء السيد DAVID HOGAN-HERN رئيس التخطيط والسياسة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له بمناسبة زيارته البلاد لترأس وفد الجانب البريطاني في أعمال اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة في المجال العسكري، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن يوسف أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.



وفي بداية اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس التخطيط والسياسة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق، مشيداً معاليه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي لها جذور تاريخية متينة، ونوه معاليه بأعمال اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة في المجال العسكري.



حضر اللقاء اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1311 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/14 - 13 : 05 PM