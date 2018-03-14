القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل مدير وكالة التعاون الأمني في وزارة الدفاع الأمريكية‎ المنامة في 14 مارس/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الأربعاء 14، الفريق جارلز هوبر مدير وكالة التعاون الأمني في وزارة الدفاع الأمريكية.



وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمدير وكالة التعاون الأمني في وزارة الدفاع الأمريكية، مشيداً معاليه بالعلاقات القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده تلك العلاقة من تطور ونماء على الصعيد العسكري.



حضر اللقاء اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، والعقيد ستيفن فسنت الملحق العسكري الأمريكي المعتمد لدى مملكة البحرين.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1300 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/03/14 - 07 : 04 PM