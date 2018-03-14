سعادة وزير شؤون الدفاع يترأس اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة‎ المنامة في 14 مارس/ بنا / ترأس سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع الجانب البحريني في أعمال اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة، كما ترأس الجانب البريطاني السيد DAVID HOGAN-HERN رئيس التخطيط والسياسة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقد في مبنى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الأربعاء.



ويأتي هذا الاجتماع تعزيزاً لعلاقات التعاون والتنسيق الدفاعي والعسكري المشترك بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة البريطانية، حيث جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي من شأنها تقوية وتوطيد التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة البريطانية .



حضر الاجتماع اللواء الركن عبد الله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن علي صقر النعيمي مدير الإمداد والتموين ، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري وعدد من كبار الضباط.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1257 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/14 - 07 : 04 PM