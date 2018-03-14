الامين العام لمجلس الوزراء يستقبل السفير الاماراتي‎ المنامة في 14 مارس/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة السيد عبدالرضا عبدالله الخوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي كسفير لبلاده بالمملكة.



وخلال اللقاء أكد سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء على مستوى العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تشهد تطورا مستمرا بفضل رعاية قيادتي البلدين وحكومتيهما، منوها بالدور المحوري الذي اضطلع به السفير الاماراتي لدى المملكة في تعزيز ما هو قائم بين البلدين الشقيقة من علاقات راسخة وتعاون وثيق، متمنيا سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء كل التوفيق والنجاح للسفير الاماراتي في مهام عمله المستقبلية.



من جانبه، أثنى سعادة السفير على العلاقة الممتدة بين البلدين، وأعرب عن خالص شكره وتقديره إلى مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة على ما توليه من حرص واهتمام بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وعلى ما وفرته له من دعم سهَّلَ مهام عمله في المملكة.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1255 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/14 - 03 : 04 PM