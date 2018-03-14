الأمين العام لمجلس التعاون يبحث علاقات التعاون المشترك مع وزير المالية بجمهورية جورجيا الرياض في 14 مارس / بنا / اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، مع معالي السيد ماموكا باخطادزه وزير المالية بجمهورية جورجيا والوفد المرافق لمعاليه بمناسبة زيارته للمملكة العربية السعودية. بحضور سعادة السفير جورج جانجغافا سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة، وسعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، وسعادة السيد خليفة سعيد العبري الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية.

وخلال الاجتماع، تم بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية جورجيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية الجورجية، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1123 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/03/14 - 47 : 02 PM