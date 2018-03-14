الاشغال: غلق مسارين على جسر سترة المنامة في 14 مارس/ بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال صيانة جسر سترة بالقرب من تقاطع أم الحصم تستدعي غلق مسارين للمرور المتجه جنوباً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العمل في الموقع المذكور سوف يتم (خلال عطلة نهاية الأسبوع) من يوم الخميس 14/03/2018 الساعة 11 مساءً إلى يوم الأحد 18/03/2017 الساعة 5 صباحاً، لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.

م.ا.ب/ع ذ



بنا 1122 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/03/14 - 39 : 02 PM