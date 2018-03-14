اللجنة الأمنية بمحافظ العاصمة تبحث احتياجات "النبيه صالح" التطويرية المنامة في 14 مارس/ بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة خلال ترأسه اجتماع اللجنة الأمنية، تطلّع المحافظة للارتقاء بالاحتياجات الخدمية والأمنية التي تم رصدها خلال الزيارات السابقة لجزيرة النبيه صالح عبر التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وما أورده الأهالي من احتياجات خلال زيارتهم للمحافظة، معرباً معاليه خلال الاجتماع عن سعي المحافظة نحو إعداد تقرير متكامل يغطي جميع الاحتياجات التي رصدها وذلك بهدف رفع التقرير للجهات ذات العلاقة لضمان الارتقاء بالمنطقة.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس عثمان العمادي من هيئة التخطيط العمراني بوزارة الاشغال والبلديات المخططات الجديدة للجزيرة والتي شملت مقترح يهدف لإنشاء ثلاث مداخل ومخارج إضافية للمنطقة الى جانب حاجة المنطقة الى شوارع اضافية من أجل تسهيل انسيابية حركة المركبات على النحو الذي يخدم أهالي المنطقة ومرتاديها، كما تم استعراض حاجة القرية إلى التخطيط وتطوير البنية التحتية فيها وذلك بناءً على مجموعة من الاحتياجات التي يسعى الأهالي الى تنفيذها.



وأكد معالي محافظ العاصمة خلال الاجتماع حرص المحافظة على رصد ومتابعة احتياجات الأهالي في مناطق العاصمة لضمان معرفة أوجه القصور في الجوانب الخدمية وانتهاءً بتواصل المحافظة مع الجهات المعنية لضمان اعلى معايير التنسيق والتعاون بهدف وضع حلول مجدية للاحتياجات المرصودة مع استمرارية عمل المحافظة في تقييم العمل للوقوف على حجم النتائج المتأتية، مشيراً معاليه بإن ما أورده الأهالي خلال اللقاء هو محظ اهتمام من قبل المحافظة، وعليه تم استعراض ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية وتضمين الملاحظات الأمنية والخدمية.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1121 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/03/14 - 41 : 02 PM