رئيس الحكومة التونسية يستقبل سفير مملكة البحرين في تونس تونس في 14 مارس / بنا / استقبل معالي السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، في قصر الحكومة بالقصبة، سعادة السيد إبراهيم محمود أحمد عبدالله سفير المملكة لدى الجمهورية التونسية.



وخلال اللقاء، رحب معالي السيد يوسف الشاهد بسفير المملكة لدى الجمهورية التونسية، مؤكدًا على متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة وما تشهده تلك العلاقات من تطور ونماء على كافة الأصعدة، مستعرضًا سبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يلبي المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



كما جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.







أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1120 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/14 - 30 : 02 PM