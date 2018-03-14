المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحصل على شهادة الايزو على المستوى الإقليمي المنامة في 14 مارس / بنا / حققت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انجازاً جديداً يضاف إلى انجازاتها المتواصلة على مختلف المستويات والأصعدة، حيث تمكنت الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية من الحصول على شهادة الايزو في نسختها المحدثة (ISO 9001:2015) في نظام إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي-أيزو، وذلك أعقاب عملية تدقيق - أجرتها شركة "بيرو فيريتاس القابضة" فرع المملكة المتحدة - على جميع العمليات والإجراءات التي تقوم بها الأمانة العامة في المؤسسة الوطنية لضمان تماشيها مع الأهداف الموضوعة والالتزام بكافة متطلبات نظام إدارة الجودة، لتصبح بذلك أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحصل على شهادة الايزو على المستوى الإقليمي.



وقد سلّم السيد ذوالفقار حيدر الرئيس التنفيذي لشركة بيرو فيريتاس شهادة الجودة إلى أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خليفة بن علي الفاضل، بحضور الفريق المسؤول عن نظام الجودة في المؤسسة، حيث أكد الفاضل أن نجاح الأمانة العامة في مطابقة جميع متطلبات الايزو - الذي يعتبر المعيار الأول من نوعه في العالم الخاص بجودة عمليات الأمانة العامة - إنجازاً استثنائياً يعكس اهتمام وحرص الأمانة العامة على العمل وفقاً للمنهجيات المشهود لها عالمياً لتحقيق الكفاءة العالية والخدمة المرموقة.



وأشار الفاضل إلى أن حصول الأمانة العامة على شهادة الايزو لم يكن الهدف منه الحصول عليها كشهادة في حد ذاتها، وإنما الرغبة الأكيدة في التطوير الذي جاء نتيجة التزام وجهد جميع الموظفين من أجل الرقي بمستوى الخدمات والمهام التي تقدمها الأمانة العامة، معربا عن شكره وتقديره للفريق المسئول عن نظام الجود في المؤسسة والذي قام بهذه المهمة في مدة قصيرة وباحترافية كبيرة، منوهً بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة نحو تعزيز جودة العمل والمهام التي تقوم بها من خلال استثمار كافة المجالات المتاحة فيما يعود إيجابا على المؤسسة، وبما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين 2030.



وقد مرت عملية الحصول على شهادة الايزو بعدد من المراحل أبرزها مرحلة الدراسة والتقييم، ومرحلة التحضير لعملية التطبيق، ومرحلة توثيق نظام الجودة، ومرحلة تطبيق النظام الموثق، ومرحلة التدقيق الداخلي للنظام، ومرحلة التدقيق الخارجي والحصول على شهادة الايزو.



وخلال المرحلة الأولى (الدراسة والتقييم) قام فريق العمل بإعداد تقرير لكافة الأنشطة في الأمانة العامة، لتأتى بعد ذلك مرحلة التحضير لعملية التطبيق والتي تم فيها تشكيل لجنة الجودة ووضع خطة زمنية لتنفيذ وموافقة لجنة الجودة عليها، ومن ثم عقد دورات تدريبية للعاملين فيها، لتبدأ مرحلة توثيق نظام الجودة والتي تم فيها إعداد وتوثيق وإعلان سياسة الجودة وتحديد أهداف الجودة، ثم جاءت مرحلة تطبيق النظام الموثق من خلال تدريب جميع موظفي الأمانة العامة على استخدام وثائق نظام إدارة الجودة ثم تطبيق نظام الجودة الموثق، بعد ذلك بدأت مرحلة التدقيق الداخلي للنظام من خلال تحديد المدققين الداخليين، وتنفيذ خطة التدقيق والإجراءات التصحيحية والوقائية الناتجة عن عملية التدقيق ثم مراجعة الأمانة العامة على نظام الجودة، لنصل إلى المرحلة النهائية وهى التدقيق الخارجي والحصول على شهادة الايزو من قبل الجهة الدولية المانحة للشهادة وأخيراً تنفيذ التقييم النهائي الخارجي واتخاذ الإجراءات التصحيحية.





أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1114 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/03/14 - 21 : 02 PM