سمو رئيس الوزراء يصدر قرارين بنقل مديرين في المحافظات وتعيين مدير في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المنامة في 14 مارس / بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم (8) لسنة 2018 بنقل مديرين في المحافظات.

وجاء في المادة الأولى من القرار انه: "ينقل السيد حمد جمعة الفزاري مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الجنوبية، ليكون مديراً لإدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الشمالية، وينقل السيد خالد عبداللطيف حاجي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الشمالية، ليكون مديراً لإدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الجنوبية".



وجاء في المادة الثانية ان: "على وزير الداخلية تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية"



كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم (9) لسنة 2018 بتعيين مدير في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، جاء في مادته الأولى انه: "يعين السيد علي شبر جواد حسن مديراً لإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة" فيما نصت المادة الثانية ان: "على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".



م.ا.ب/ع ع



بنا 1108 جمت 14/03/2018













عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/03/14 - 11 : 03 PM