تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتخصيص وتسليم 4,800 وحدة سكنية ... الإسكان تستقبل دفعات جديدة من مستفيدي الشمالية المنامة في 14 مارس / بنا / تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4,800 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة، تواصل وزارة الإسكان عملية السحب الإلكتروني على الوحدات السكنية بمشروع المدينة الشمالية باستقبالها دفعات جديدة من المواطنين المستفيدين حتى تنتهي من إجراءات أكثر من 2800 مواطن حتى نهاية الشهر الجاري.



وقالت الوزارة إنها حرصت قبيل البدء في عملية السحب على تقديم عرض مرئي يتضمن معلومات عن المدينة الشمالية، والإجابة على استفسارات المواطنين المستفيدين بشكلٍ مباشر، مشيرة إلى أن مشروع المدينة الشمالية يعد أحد أضخم وأبرز المشاريع الإسكانية الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة وفقاً للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، والمنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية بإنشاء وتوزيع 40 ألف وحدة سكنية.



وأضافت أنها تستند في ثقتها على تنفيذ هذا الالتزام على الدعم الحكومي الذي تحظى به الوزارة، حيث تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بالمشاريع الإسكانية تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية.



فيما ثمن المواطنون المستفيدون أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإدراج مشروع المدينة الشمالية في برنامج التوزيعات التي أمر بها سموه والذي أسهم بدوره في تلبية الطلبات الإسكانية، متوجهين بالشكر إلى القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة على ما توليه من اهتمامٍ بالمواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لهم.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1009 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/03/14 - 17 : 01 PM