بمناسبة الاحتفال بيوم المدينة العربية .. وزير الاشغال: خطوات رائدة لتعزيز التنمية الحضرية وتحقيق الأهداف الإنمائية المنامة في 14 مارس / بنا / قال وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف، بأن المملكة وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة خطت خطوات رائدة نحو تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتحقيق الاهداف الانمائية ذلك، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم "المدينة العربية" الذي تنظمه منظمة المدن العربية في 15 من مارس من كل عام والذي يتزامن مع ذكرى تأسيس المنظمة.



وأضاف الوزير خلف أن شعار احتفال المنظمة هذا العام والذي يتمحور حول " التنمية الشاملة والمستدامة : مدن مستدامة لإسعاد الساكنين" جاء ليعكس رؤية المنظمة لاستدامة المدن العربية وتوفير مقومات العيش الكريم لقاطنيها.



واكد حرص المملكة على تحقيق استدامة المدن والمناطق من خلال توفير خدمات بنية تحتية ومرافق عامة متطورة لتلبية احتياجات الساكنين وفقا لأفضل الممارسات العالمية والقياسية، مبينا ان المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للمملكة جاء ليرسم آفاق التنمية الحضرية المستدامة ويحدد بوضوح ملامح النمو العمراني والحضري لجميع مناطق المملكة، وعملت وزارة الاشغال مع وزارات ومؤسسات المملكة المعنية على تنفيذ ما تضمنه من استراتيجيات تنموية تهدف لتحقيق الانماء الحضري المتوازن".



وأضاف خلف: "على صعيد العمل البلدي فقد عملت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية التي تعتبر ثمار المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج الهادفة للارتقاء بالوضع الحضري في المناطق ومنها انشاء الحدائق والمنتزهات والسواحل والواجهات البحرية، بالإضافة إلى تطوير المزيد من الواجهات البحرية للعموم في المرحلة القادمة ضمن استراتيجية تطوير الواجهات البحرية ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، ومضامير المشي والساحات الشعبية وتشجير وتجميل الشوارع وانشاء الاسواق الشعبية والمركزية ومشروع تنمية المدن والقرى بما انعكس إيجاباً على المستوى المعيشي لهذه المناطق".



وعلى صعيد خدمات البنية التحتية فقد قامت شئون الاشغال بتوفير خدمة الصرف الصحي لما يزيد عن 90% من السكان في المملكة، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق والنقل الجماعي وفقاً لاستراتيجية النقل ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي وبما يسهم في تعزيز ودعم التنمية العمرانية والاقتصاد الوطني.

كما عملت الوزارة على انشاء مجموعة من المرافق العامة لخدمة السكان ومنها على سبيل المثال لا الحصر انشاء المدارس والمراكز التعليمية والاجتماعية والصحية في مختلف مناطق البلاد، بما يعزز من جهود الدولة في تحقيق الأهداف الإنمائية.



وأضاف خلف: "أن الاحتفال بيوم المدينة العربية تحت شعار "التنمية الشاملة والمستدامة لإسعاد الساكنين" لهذا العام يترجم الرؤية والرغبة في التعاون بين المدن والدول الأعضاء في المنظمة لإيجاد ممارسات مشتركة للارتقاء بمنظومة العمل البلدي والحضري في البلاد.

من جهته قال الامين العام لمنظمة المدن العربية المهندس أحمد حمد الصبيح بهذه المناسبة أن شعار احتفالية هذا العام يشكل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المدن وإتاحة الفرصة أمام القيادات البلدية المحلية لتطبيق مبادرات حققت نجاحات في العديد من مدن المنطقة والعالم".



واضاف نظراً لتقارب مدننا العربية في الوطن العربي الواحد وتشابهها في الظروف المناخية والاجتماعية والاقتصادية، فقد بات بالإمكان التعاون لإيجاد ممارسات عربية متميزة تجعل من احتفالية يوم المدينة العربية لهذا العام محطة لإطلاق مبادرات بلدية محلية تسهم في تكامل وتضافر الجهود الوطنية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والافراد والجامعات والقطاع الخاص في إطار عمل تطوعي مشترك نابع من الواقع المحلي ومؤمن بالتغيير نحو الأفضل لاستدامة مدننا العربية وتحقيق بيئة صحية ومستدامة تحقق رفاهية العيش للمواطنين".







أ.ا.ش/و.ش



بنا 1002 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/14 - 05 : 01 PM